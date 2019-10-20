انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه

انطلقت، قبل قليل، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في الفعاليات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة الافتتاحية الرسمية، في ختام فعاليات اليوم الأول، عند الخامسة مساء.

وترفع هذه النسخة من فعاليات المؤتمر، التي تمتد لـ5 أيام، شعار "الاستجابة لندرة المياه"، وتتضمَّن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، عدد كبير من الجلسات وورش العمل التي يتحدث خلالها مجموعة من الخبراء الدوليين، بجانب مجموعة من الزيارات الميدانية.

وينعقد على هامش فعاليات المؤتمر: الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة مصر، واجتماع المبادرة الرئاسية للبنية التحتية، بمشاركة الوزراء المعنيين في عدد من دول القارة الإفريقية، واجتماع لجنة الخبراء المصرية الهولندية المعنية بإدارة المياه، فضلا عن الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للمياه والزراعة.

ويقام الاجتماع الـ70 لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، والمنتدى الثاني لشباب المتخصصين الأفارقة، وملتقى الأطفال الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "سفراء المياه الصغار"، ومعرضا فنيا يضم نحو 30 قطعة تتعلق بالمياه والبيئة.

وتعقد الجلسات الفنية والعلمية بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية، منها: جامعة الدول العربية، والمجلس العالمي للمياه (الرعاة الشرفيين للأسبوع)، إلى جانب منظمتي الفاو واليونسكو، والاتحاد الأوروبي، وسكرتارية المنتدى العالمي للمياه، وبرنامج الغذاء العالمي والأكاديمية العربية للمياه والمركز الدولي للزراعة الملحية وشبكة بناء القدرات لدول حوض النيل.

ومن المقرر أن يستعرض اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي آليات التمويل المتاحة في الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي التي يمكن استغلالها، والاستفادة منها في دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول.

كما سيعرض أهم نتائج الاجتماع الفني لكبار المسؤولين على الاجتماع الوزاري غدا الاثنين، على أمل الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة تمثل خطوط إرشادية للدول في مجال التعاون مع التركيز على الأولويات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة.

وقال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته الثانية يستهدف تعزيـز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهتها.

وأوضح أن المؤتمر يناقش 5 محــاور فرعية متعلقة بندرة المياه وتشمل: الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه أيضا.

وتابع: وكذلك والأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد تنظيم 5 جلسات رئيسية عامة، وأكثر من 40 جلسة فنية وخاصة.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول: عقد منتدى حوكمة المياه وقطاع الأعمال الأوروبي، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط UFM، بمشاركة وزارة الري بالتعاون مــع مجموعة العمل الإفريقية التابعة للهيئة الدولية للــري والصرف واللجنة المصرية للري والصرف ومنظمة الإسكوا.

كما تتضمَّن فعاليات اليوم الأول تنظيم ورشة عمل حول دعم الترابط بالمناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمها جامعة الدول العربية ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ.

وتستهدف هذه الورشة مناقشــة الخطوات المستقبلية لدعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالمناطق الحضرية في المنطقة على مستوى الحكومات الإدارات المحلية.

كما تعقد جلسة بعنوان "التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية في قطاع المياه"والتي تنظمها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وتتضمن فعاليات اليوم الأول أيضًا عقد جلسة بعنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي في العالم العربي"، والتي ينظمها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) وبمشاركة جامعة الدول العربية.

وتتناول الجلسة بحث ومناقشة آليات استخدام الطاقة الشمسية في توفير المياه وإنتاج الغذاء.