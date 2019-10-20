«النقل» تبدأ تفعيل قرض صينى لتمويل «القطار المكهرب» خلال شهرين

تعتزم شركة إيفك الصينية تفعيل قرض تمويل مشروع القطار المكهرب خلال الشهرين المقبلين من خلال التعاقد مع إكزيم بنك الصينى لتدبير قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، بحسب مصدر مسئول فى وزارة النقل.



قال المصدر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إنه تم التوقيع المبدئى بشأن تدبير القرض ولكن باقى بعض الإجراءات البسيطة بشأن توقيع العقد النهائى.



ويشمل القرض الميسَّر المقدم من بنك «أكزيم» الصينى لتمويل المشروع، 739 مليون دولار، بفائدة 1.8%، و461 مليون دولار، بفائدة 2%، على أن يتم سداده على مدار 15 عاما، بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات، ويغطى القرض تكلفة المشروع بالكامل.



وذكر أن وزارة النقل وقعت مع شركة إيفك الصينية عقد صيانة الخط لمدة 13 سنة خلال الاسبوع الماضى مقابل 110 ملايين دولار على أن يتم تفعيل عقد الصيانة بعد انتهاء تنفيذ المشروع فى غضون 24 شهرا المقبلة.



كما وقعت «أيفك الصينية» مع 8 شركات مقاولات محلية بشأن تنفيذ الأعمال المدنية فى المشروع أبرزها مع «النيل للطرق والكبارى» والنيل لإنشاء الطرق «والمقاولون العرب» وكونكورد مقابل 571 مليون دولار.



تتضمن الأعمال المدنية مد خطوط السكك الحديدية وإنشاء محطات القطارات وأبراج المراقبة ويخدم المشروع المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبدر وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.



ولفت إلى أن شركات المقاولات المحلية بدأت فى تنفيذ الرفع المساحى للمشروع منذ شهر مايو الماضى بهدف الانتهاء من تنفيذه فى غضون 24 شهر المقبلة.



ويساهم المشروع فى نقل 350 ألف راكب يوميا من خلال ربط القطار المكهرب مع الخط الثالث للمترو عند محطة عدلى منصور.