مسئول ألماني: ننظر بقلق لتوغل إسرائيل في رفح

وصف وكيل وزارة التنمية الألمانية يوخن فلاسبارت، توغل القوات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة بأنه مثير للقلق.

وقال فلاسبارت، اليوم الثلاثاء، في بروكسل على هامش الاجتماع الأخير لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة مطلع يونيو المقبل: "ننظر جميعا بقلق (...) للأنباء التي تفيد بوجود مزيد من التحرك نحو رفح.. لقد قلنا جميعا إنه يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي حتى في حالة الحرب هذه، ونأمل أن يحدث ذلك".

وتخطط إسرائيل، منذ فترة طويلة لشن هجوم عسكري على رفح في إطار حربها ضد حركة حماس في غزة. وهناك مخاوف دولية من أن مثل هذه العملية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، خاصة بالنسبة للسكان المدنيين.

وتتوغل القوات الإسرائيلية حاليا في أجزاء من رفح. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء إن معبر رفح الحدودي مع مصر يخضع "للسيطرة العملياتية الإسرائيلية" على الجانب الفلسطيني.

وكان سكان الجزء الشرقي من المدينة الواقع على الحدود مع مصر، والذين يبلغ عددهم حوالي 100 ألف نسمة، قد طُلب منهم في وقت سابق إخلاء منطقتهم.