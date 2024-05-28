فرنسا: على مجلس الأمن تبني قرار جديد بشأن الحرب في غزة

اعتبرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا جديدا بشأن الحرب في غزة، مؤكدة ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي القطاع امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية.

وفي إشارتها إلى جلسة عاجلة يعقدها المجلس التابع للأمم المتحدة مساء اليوم، بشأن رفح، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان: "نظرا لخطورة الوضع، ترى فرنسا أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يتبنى المجلس قرارا جديدا"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت: "هذه العمليات (في رفح) يجب أن تتوقف، تنفيذا لأمر محكمة العدل الدولية". وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المجلس "السماح للأمم المتحدة بلعب دورها في قطاع غزة للاستجابة لاحتياجات السكان الفورية، إضافة إلى السماح للفلسطينيين بحكم الأراضي التي يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من دولتهم".

وأمس الاثنين، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن "غضبه" إزاء الغارات الإسرائيلية على مخيمات نازحين في رفح. وقال: "هذه العمليات يجب أن تتوقف، ولا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين، أدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".