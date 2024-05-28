العاهل السعودي يدخل برنامجا لعلاج التهاب في الرئة

شكر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في مستهل جلسة لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة، كما أعرب عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في 19 مايو أنّ فحوصا طبية أجريت للملك سلمان - 88 عاما، أظهرت أنّه يعاني التهاباً في الرئة، مشيرا إلى أنّ الأطباء أعدّوا له برنامجاً علاجياً يعتمد على مضاد حيوي.

وقال الديوان إنّ خادم الحرمين الشريفين "استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبّين وجود التهاب في الرئة".

وأضاف أن "الفريق الطبي المعالج ارتأى عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".

وتابع أنّ الفريق الطبي قرر أن يخضع الملك "في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضادّ حيوي حتى يزول الالتهاب".