وزارة العمل بالإسكندرية تنظم ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية شرق، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بشركة لورد للصناعات الكهربائية، بحضور 20 من العاملين بالشركة.

وأضافت مديرية عمل الاسكندرية، أن الندوة تضمنت أهداف السلامة ومخاطر الحريق والكهرباء بشركة لورد للصناعات الكهربائية، وعمل تجارب عملية لكيفية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطة الطوارئ، تحت عنوان " سلامتك تهمنا"، حول مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت بالمحافظة.

وقال المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، في تقريره للوازرة، أن تلك الجهود تأتي لاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضاف كمال أنه جرى خلال الندوة عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين، وكذلك بيئة العمل، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، مؤكداً على استمرار جهود التوعية والتثقيف في كافة قطاعات العمل داخل المحافظة لحماية العنصر البشري والمنشآت من المخاطر التي تهدد العمل وكيفية الوقاية منها من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.