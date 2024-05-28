رئيس بايرن ميونخ يعلن دور جوارديولا في اختيار كومباني

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كشف هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، عن سر تدخل بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في اختيار فينسنت كومباني مدربًا للبافاري.

وأكد كارل هاينز رومينيجه، رئيس البايرن أن جوارديولا ساعده في اختيار كومباني مشيرًا إلى أن الإسباني تحدث عن كومباني بإشادة كبيرة كمدرب موهوب.

وقال: «بيب يدرك فينسنت بشكل جيد وكان رأيه بالنسبة لنا موضع تقدير كبير».

وأكد الإيطالي فابريزو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات خلال الفترة الماضية بأن كومباني، سيوقع على عقود تدريب البايرن بعد سداد الشرط الجزائي في عقده مع بيرنلي الذي يصل قيمته 12 مليون يورو.