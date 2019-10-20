ترامب : لقد أمنا النفط وسنعيد الجنود الأمريكيين من سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين إلى وطنهم ، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت.

وكتب ترامب - في تغريدة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".

وأشار إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن حالة وقف إطلاق النار صامدة للغاية ، وأن هناك فقط بعض المناوشات البسيطة التي انتهت بسرعة.

ولم يوضح ترامب ماذا يقصد بإشارته إلى تأمين النفط.

جاء ذلك بعد إعلان إسبر صباح اليوم انسحاب نحو 700 من القوات الأمريكية من سوريا ونقلهم إلى غرب العراق.

وكان إسبر قد صرح في وقت سابق بأن ترامب قرر سحب 1000 من القوات الأمريكية من شمال سوريا، وأن ترامب قرر زيادة انسحاب القوات بعد ظهور تقارير تفيد بأن تركيا توسع هجومها إلى الجنوب أكثر مما كان مخططا له وكذلك إلى الغرب.

وذكر إسبر أن القوات الديمقراطية السورية بقيادة الأكراد تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الحكومتين الروسية والسورية ، وأضاف "نجد أنفسنا بقواتنا الأمريكية بين جيشين متقدمين متعارضين ، وهذا وضع لا يمكن تحمله".