شالكه يسقط بثنائية أمام هوفنهايم ويهدر فرصة تصدر الدوري الألماني

أهدر فريق شالكه فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه هوفنهايم اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة، التي شهدت فوز كولون 3 / صفر على ضيفه بادربورن.

وتجمد رصيد شالكه عند 14 نقطة، في المركز السابع بترتيب المسابقة، بفارق نقطتين خلف بوروسيا مونشنجلادباخ (المتصدر)، فيما ارتفع رصيد هوفنهايم، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح الكرواتي اندريج كراماريتش التسجيل لهوفنهايم في الدقيقة 71، قبل أن يقضي زميله إهلاس بيبو على آماله شالكه في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

وودع فريق كولون مراكز الهبوط بالمسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / صفر على ضيفه بادربورن في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد كولون إلى سبع نقاط، ليرتقي من المركز قبل الأخير إلى المركز الخامس عشر، في حين توقف رصيد بادربون عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وتقدم كولون مبكرا بهدف عن طريق سيرون تيرود، منهيا الشوط الأول بتقدمه 1 / صفر.

وواصل كولون سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف هدفين آخرين حملا توقيع لويس شاوب وسيباستيان بورنوا في الدقيقتين 59 و85.

وبهذا الفوز، عاد كولون إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، التي حصد خلالها نقطة واحدة، فيما يعد بادربورن هو الفريق الوحيد في المسابقة الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم.