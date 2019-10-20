الصين تطالب حكومات العالم بالعمل معا لتنظيم التكنولوجيات الناشئة



طالب مسؤول صيني بارز الحكومات حول العالم بالعمل معا من أجل تنظيم التكنولوجيا الناشئة، موجها انتقادات لتقويض الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذا التعاون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوانج كونمينج، العضو باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، التي تضم 25 مسؤولا من أبرز مسؤولي الصين، في منتدي للتكنولوجيا اليوم الأحد" أساس الانترنت المشترك والمفتوح غير مستقر ".

وأضاف "بعض الدول تمنع شركات من دول أخرى من العمل بها باستخدام الأمن السيبراني كعذر. مثل هذه الأفعال تسبب غموضا وحتى خصومة بسبب الفضاء السيبراني" وذلك دون الإشارة بصورة مباشرة للولايات المتحدة.

يشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت محور المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت تجاريا، وامتدت بعد ذلك لتشمل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي. وكانت واشنطن قد طالبت دولا بعدم الاستعانة بأنظمة شركة هواوي الصينية للجيل الخامس، حيث بدعوى إن هذه الأنظمة تسهل التجسس لصالح بكين.

وقال هوانج "علينا أن نحترم توجه كل دولة نحو تنمية الانترنت وصناعة القرار وحقها في المشاركة في الحوكمة الدولية بناء على الثقة المتبادلة".

وأضاف "نحن في حاجة للاهتمام بمصالح ومخاوف بعضنا البعض، والتعامل بصورة فعالة مع الاختلافات لتجنب الأحكام الأستراتيجية المجحفة".

وكان هوانج يتحدث في المؤتمر العالمي لشبكة الانترنت في بلدة ووتشان في إقليم تشيجيانج بشرق الصين.



