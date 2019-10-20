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يستضيف الإسماعيلي منافسه الجزيرة الإماراتى يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، فى ذهاب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ولم يسبق للدراويش أن واجه الفريق الإماراتى من قبل طوال مشوار الفريقين فى أى بطولة ، ونرصد لكم تاريخ لقاءات الإسماعيلي مع أندية الإمارات والتى جاءت كالتالى:

المواجهة الأولى كانت عام 1969 واتسمت بالطابع الودى أمام منتخب دبى وانتهى اللقاء بفوز الإسماعيلى بسباعية نظيفة ، أحرز الأهداف على أبو جريشة ثلاثة أهداف وسيد عبد الرازق هدفين وهنداوى هدف وطه إسماعيل هدف.

وعلى الصعيد الرسمى فقد بدأت مواجهات الإسماعيلى للفرق الإماراتية عام 1992 أمام الشباب الإماراتى وانتهى اللقاء الذى أقيم فى قطر بثلاثية مقابل هدف ، لصالح الاسماعيلى أحرز الاهداف عصام عبد العال و احمد العجوز و بشير عبد الصمد .

ومن النتائج الكبيرة التى حققها الاسماعيلى فى تاريخه هى فوزه على منتخب إمارة الشارقة 16/2 وهى تعد أكبر نتيجة يحققها الفريق خلال تاريخه .

-المباريات الرسمية فى البطولات العربية

المجموعة الثانية

الإسماعيلي 3-1 الشباب الإماراتي عصام عبد العال د52 و احمد العجوز 54 و بشير عبد الصمد 69.

-المباريات الودية بلغ عددها 8 مواجهات لعبها الفريق فى جولاته لصالح المجهود الحربى.

يوم23 فبراير 1969 الاسماعيلى 7-0 منتخب دبى على ابو جريشة ثلاثة أهداف وسيد عبد الرازق هدفين وهنداوى هدف وطه إسماعيل هدف.

الاسماعيلي في الشارقة 7 مارس 1969 الاسماعيلى 16-2 منتخب إمارة الشارقة على أبو جريشة 5اهداف فى الشوط الأول و أحرز مثلهم سيد عبد الرازق فى الشوط الثاني وسجل اميرو ثلاثة أهداف وهنداوى هدفين وريعو هدفا.

الاسماعيلي في أبو ظبي الاسماعيلي 4-0 منتخب إمارة ابو ظبي بازوكا هدفين و كل من الشيخ طه و شحتة هدف الاسماعيلي 6-0 العين علي أبو جريشة و الشيخ طه و شحتة و اميرو و هنداوي و ريعو

الإسماعيلى - الأهلى الإماراتى (9-0) بازوكا والعربي وهنداوي هدفين وكل من ريعو ونصر واميرو هدف.

الاسماعيلى 9-0 الوحدة في أبو ظبي سجل بازوكا أربعة أهداف و حسن درويش و ريعو و علي ابو جريشة و نصر و هنداوي هدفا .

الاسماعيلي 6-0 نادي الخليج بالشارقة علي أبو جريشة أربعة أهداف و بازوكا و حسن درويش هدف .

الاسماعيلى 9-1 منتخب العين على أبو جريشة 3 أهداف وهنداوي هدفين والعربي وأمين إبراهيم هدف.