فتح باب التقدم للمنح الدراسية للآثاريين العرب لطلاب الدراسات العليا لعام 2021

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب فتح باب التقدم لصندوق دعم الطلاب بالاتحاد للمنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا لعام 2021 في مجالات الآثار والترميم والمتاحف على أن يكون آخر موعد لتقديم الأوراق 31 ديسمبر القادم.



وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المركز الإعلامي للاتحاد، في بيان أصدره الاتحاد اليوم الثلاثاء، إلى أن التقدم للمنحة يشترط أن يكون موضوع الرسالة في مجالات التطبيقات الحديثة في علوم الآثار وتوثيق الاعتداءات على الآثار والتراث في الدول والمواقع الأثرية التي تعرضت إلى أعمال التدمير في المناطق التي شهدت صراعات مسلحة وبخاصة الآثار والتراث الفلسطيني، وكذلك في الآثار والتراث الحضاري في أوروبا وشرق وغرب آسيا وأفريقيا وفقه العمران والعمارة الإسلامية والترميم المعماري والدقيق والمواقع الأثرية والمتاحف.



وقال إنه يشترط على المتقدم بأن يكون الموضوع جديد يعتمد على الاستقراء والاستنباط ويأتى بنتائج علمية جديدة ولا تشمل المنح أعضاء الهيئات المعاونة بالمعاهد والجامعات وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما ولا يحق لمن يتقدم أن يكون قد سبق له التقدم وحصل على المنحة أو لم يوفق في الحصول عليها علما بأن مدة المنحة 15 شهرًا تبدأ من تاريخ المنح.



وأوضح أن الأوراق المطلوبة هي خطة البحث معتمدة من الكلية أو المعهد وشهادة بقيد الطالب بأحد الدرجات العلمية ماجستير أو دكتوراه وملخص بأهمية الموضوع لا يتجاوز 500 كلمة باللغتين العربية والإنجليزية مع عرض مختصر فيديو لأهم أهداف الرسالة مع ثلاث صور شخصية وخطاب تذكية من أستاذين في نفس المجال بخلاف المشرف على الرسالة وتقدم السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.



وأضاف أن المنح للباحثين في مجال الآثار تمنح على مستوى الوطن العربي وعلى من يرغب في الحصول على المنحة مراجعة الشروط، مشيرا إلى أن صندوق دعم الطلاب بالاتحاد سيقوم بدعم الطلاب الذين يقع عليهم الاختيار بدعم يشمل تذكرة سفر ذهاب وإياب أو دعم مادى مع النشر بمجلة الاتحاد والاشتراك فى أعمال المؤتمر لمرة واحدة يحدده المجلس العلمى للصندوق حسب مكان ونوع الدراسة.