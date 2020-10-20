4 اتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل تعزز المناخ الاستثماري وحركة التجارة

ترأس وزير دولة الإمارات للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، اليوم وفد الدولة إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، والذي يضم كلا من وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش، ووكيل وزارة المالية عمر سيف غباش، ومستشار وزير المالية ماجد علي عمران، وذلك في خطوة تهدف إلى إرساء أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتسهيل حركة التجارة بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، وقع وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية على هامش الزيارة 4 اتفاقيات بالنيابة عن دولة الإمارات وهي؛ اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي المتبادل، واتفاقية إعلان النوايا بشأن إقامة تعاون في مجال الخدمات المالية، ومذكرة تفاهم في مجالات تحسين وتطوير العلوم والتكنلوجيا المتقدمة.

ووقع هذه الاتفاقيات عن جانب إسرائيل وزير المالية يسرائيل كاتس، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال الطاير، إن توقيع الاتفاقيات يأتي انطلاقاً من رغبة البلدين في خلق مناخ استثماري جاذب، وضمن إطار قانوني يستقطب الاستثمارات المتبادلة، ويفتح آفاقاً جديدةً لإرساء أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع: «أعبر عن امتناني وتقديري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال والترحيب في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، حيث نخطو الآن أولى الخطوات نحو تحقيق وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتمكين الأجيال القادمة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال هذه الاتفاقيات».

وأضاف: «يساهم التوقيع النهائي على حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل على حماية وتعزيز الشراكة الاستثمارية، وتشجيع كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في البلدين على بناء شراكات استراتيجية، وذلك عبر توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات، وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية».