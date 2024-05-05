ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية لـ 8575 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، أمس السبت واليوم الأحد، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة من القدس، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وقال بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، رام الله الخليل، جنين، أريحا، قلقيلية، القدس، وطولكرم تحديداً في بلدة دير الغصون التي شهدت عدواناً يوم أمس، وأدى إلى استشهاد مجموعة من الأسرى المحررين.

وتواصل قوات الاحتلال، خلال حملات الاعتقال، تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والقتل العمد، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، لأكثر من 8575 فلسطينيا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال، تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.



