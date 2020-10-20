ترامب ينتقد خطط كتم مكبرات الصوت في المناظرة الأخيرة المقررة الخميس المقبل

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خطط لجنة المناظرات لكتم مكبرات صوت المرشحين خلال أجزاء من المناظرة الرئاسية الأخيرة المقرر عقدها يوم الخميس.

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية في وقت متأخر أمس الاثنين، أن ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن سيحصلان على دقيقتين دون مقاطعة للإجابة في البداية على أسئلة المنسق عندما يتواجهان يوم الخميس.

ويأمل المنظمون أن يمنع تغيير القواعد من أن تنزلق المناظرة إلى الفوضى والانقطاعات المتكررة، كما حدث في المناظرة الأولى الشهر الماضي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز: "الأمر برمته جنوني"، قائلا إن اللجنة قامت بالفعل بكتم صوت ميكروفونه بشكل غير عادل خلال المناظرات في عام 2016.

وعن المنظمين، قال ترامب "هؤلاء الناس ليسوا طيبين".

كما هاجم ترامب المنسقة كريستين ويلكر واتهمها بتفضيل بايدن عليه، وقال إنه "لا يوجد شيء عادل" بشأن المناظرة المقبلة.

ومن المقرر إجراء المواجهة يوم الخميس في ولاية تينيسي، قبل أقل من أسبوعين من انتخابات 3 نوفمبر المقبل، حيث يتخلف ترامب عن بايدن في استطلاعات الرأي.

وألغيت المناظرة الرئاسية الثانية، التي كان من المفترض إجراؤها الأسبوع الماضي، بعد أن رفض ترامب المشاركة عندما تم تحويلها إلى مناظرة عن بعد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وبدلا من ذلك، عقد المرشحان منافسات متلفزة في قاعات البلدية.