القبطانة الألمانية راكيته: منع استقبال اللاجئين أمر غير إنساني

دعت القبطانة الألمانية الشهيرة كارولا راكيته، إلى استقبال لاجئين من معسكراتهم في اليونان على وجه السرعة.

وقالت راكيته، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قبل مباحثات مقررة اليوم الثلاثاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وساسة محليين من أنحاء ألمانيا: "أعلنت أكثر من 100 مدينة (في ألمانيا) استعدادها لاستقبال لاجئين".

وأضافت: "ليس مفهوما بالنسبة لي على الإطلاق كيف يمنع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر ذلك تماما. إنه أمر لا يتعلق بالمساعدة، ولكن يتم رفض مساعدة شخص يريد أن يساعد آخرين. هذا غير إنساني".

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية تطالب بسياسة لجوء أوروبية موحدة.

وردا على سؤال عمّا إذا كان يمكنها استيعاب أن كثيرا من الساسة يخشون تعزيز ذريعة حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي ) اليميني المعارض، حال استقبال لاجئين بسخاء مرة أخرى، قالت راكيته: "لا يعد ذلك بالنسبة لي مبررا، لأن ما يحدث بالفعل هو أن التيار اليميني ليس مضطرا للحكم كي يصنع السياسة. ويعني ذلك: أنه عندما يقوم المرء بتنفيذ إجراءات اليمينين بنفسه، بدافع الخوف منهم، مثلما يقوم الحزب المسيحي الديمقراطي (الذي تنتمي إليه ميركل)، سيكون اليمينيون قد انتصروا بالفعل"، مؤكدة أنه لابد أن يتم بدلا من ذلك التصدي لحزب البديل.

يذكر أن راكيته دخلت ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطاليا بسفينة اللاجئين التي كانت قبطانتها وعلى متنها 40 مهاجرا صيف العام الماضي، رغم أن الحكومة الإيطالية حظرت ذلك. وتم اعتقالها مؤقتا إثر ذلك.