 محافظ المنيا: الإعلان عن 68 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي بالمطاهرة - بوابة الشروق
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محافظ المنيا: الإعلان عن 68 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي بالمطاهرة

اسامة القاضي محافظ المنيا
اسامة القاضي محافظ المنيا
ماهر عبد الصبور:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:25 م

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، بدات في فتح باب التقدم للحصول على وحدة صناعية بنظام الايجار أو التمليك بالمجمع الصناعى بالمطاهرة والذى يضم عدد 68 وحدة .

واضاف، ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي .
وعلى من يريد الحصول على وحدة صناعية سحب كراسة الشروط إ، وحتى 2 / 11 / 2020 من فرع الجهاز بالمنيا أو من فرع الهيئة بالمنطقة الصناعية، وسيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا بتسهيل التمويل للعملاء المتقدمين طبقا لشروط الجهاز المعلنة واحتياجات المشروع.


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