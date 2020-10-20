محيي الدين: صندوق النقد الدولي يعد مركزا لإطفاء الحرائق

عبر الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للدول العربية التي صوتت لانتخابه لمنصبه الجديد.

وأضاف محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مهم وحيوي، مشيرًا إلى ازدياد أهميته خلال التوقيت الحالي نظرا لأنها فترة أزمات عالمية.

وأوضح أن الفترة الحالية تواجه عدة أزمات عالمية، منها الصحية والاقتصاد وتراجع النمو ومشاكل البطالة وأزمات الديون، قائلًا إن صندوق النقد الدولي يعد مركزًا لإطفاء الحرائق ومنع حدوث أخرى جديدة.

وتابع أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس جيدًا، لافتًا إلى أن هناك انكماش كبير في الاقتصاد العالمي، وتراجع بنحو 4.5% كما أعلن مؤخرًا، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة بدرجة كبيرة جراء أزمة كورونا.

وأشار إلى تفاقم المديونية في العديد من دول العالم بسبب تراجع الدخول والاستدانة؛ لتمويل الأمور اللازمة للتعامل مع الأزمة الصحية الراهنة جراء كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء، انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي و عضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.