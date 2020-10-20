محمود محيي الدين: غير وارد أي انسحاب مبكر لصندوق النقد من مساندة القطاع الصحي

قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مهمته في منصبه الجديد تتمثل في متابعة وتنسيق ومساندة مصالح الدول التي يمثلها داخل الصندوق.

وأضاف محيي الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يحاول توضيح أولويات الدولة التي يمثلها في الصندوق، سواء كانت هذه الأولويات سياسة مالية أو نقدية.

وأعرب عن تمنياته بالخروج من الأزمة الصحية التي يواجهها العالم، بأقل الخسائر، مضيفًا: «السنة القادمة، تراجع فرص العمل ومشكلات المديونية، هي التي ستحظى بالأولوية الأولى، مع أهمية المساندة للقطاع الصحي في الدول المختلفة».

وأكد أنه من غير الوارد أن يكون هناك أي انسحاب مبكر من مساندة القطاع الصحي، وكذا الاقتصاد حتى يصل إلى درجة عالية من التعافي، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الأنشطة الاقتصادية.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «لا بد من ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد وإدارة الدين».

وأعلن مجلس الوزراء، انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي و عضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.