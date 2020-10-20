الكشف على 433 ضمن قوافل حياة كريمة بالوادي الجديد

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بقرية بئر 5 بمركز الفرافرة يومي 19، 20 أكتوبر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 433 مواطنًا بتخصصات الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى؛ للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر؛ لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.