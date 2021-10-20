المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذ قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنه سيزور إيران في الأيام المقبلة فيما تسعى الولايات المتحدة وأوروبا لتبديد المخاوف بشأن النشاط النووي الإيراني مؤخرا وبدء المحادثات بشأن العودة لاتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة في 2015، التي فرضت قيودا شديدة على برنامج إيران النووي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكر جروسي أنه يأمل في أن يلتقي بالقيادة الإيرانية لمناقشة الخلافات بشأن عمليات التفتيش النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي وصفها بأنها في "حالة هشة" منذ أن عززت الدولة تخصيب اليورانيوم وخفضت إمكانية دخول المراقبين الدوليين لبعض المرافق.

وأضاف جروسي لوكالة بلومبرج اليوم الثلاثاء "آمل أن أعود إلى طهران في غضون أيام قليلة. هناك حكومة جديدة في إيران، حكومة أتت من مجموعة تعرب عن آراء قوية للغاية بشأن التعاون في البرنامج النووي مع المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك نحن بحاجة إلى التكيف مع بعضنا البعض كما هو الحال في أي علاقة".