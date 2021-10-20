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«فيسبوك» تخطط لتغيير اسم الشركة خلال أيام

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 7:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 7:55 ص

تخطط منصة "فيسبوك"، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إلى تغيير اسم الشركة خلال أيام.
وذكر موقع ذا فيرج التقني اليوم /الأربعاء/ أن تغيير اسم الشركة يعكس تركيزها على مشروع metaverse العملاق، حيث تعتزم الشركة توظيف 10 آلاف فرد في الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.
َويخطط الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للحديث عن تغيير الاسم في مؤتمر الشركة السنوي Connect في 28 أكتوبر الجاري، ولكن وفقا لـ/ذا فيرج/ من الممكن الكشف عن اسم الشركة قريبًا.
ويهدف تغيير الاسم إلى الإشارة إلى طموح عملاق التكنولوجيا في أن يكون معروفًا بأكثر من وسائل التواصل الاجتماعي.

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