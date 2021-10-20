وزير الاستثمار السعودي يبحث في الولايات المتحدة تعزيز الشراكات

بدأ وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء زيارة إلى الولايات المتحدة، تستهدف إبراز المملكة كوجهة استثمارية عالمية رئيسة، وذلك بعد إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الفالح سيلتقي بمجموعة من المسؤولين الأمريكيين لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

كما تستهدف الزيارة تشجيع المستثمرين الأمريكيين على انتهاز الفرص التي يُتيحها التحول الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وفي إطار برنامج الزيارة، تحدث الفالح اليوم للحضور في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في مدينة لوس أنجليس عن دور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المستثمرين والشركات الأجنبية.

وسينتقل في المحطة التالية من الزيارة إلى واشنطن العاصمة، حيث سيلتقي بعدد من المؤثرين والمفكرين وصناع القرار من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وفي تصريح له بمناسبة الزيارة، قال الفالح، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستُحدِث تغييرا جذريا في المشهد الاستثماري في المملكة، الأمر الذي سيُتيح فرصا ومزايا غير مسبوقة للمستثمرين.

ونقلت (واس) عنه القول: "نحن نعُد المستثمرين الأمريكيين شركاء لنا، ونأمل أن يغتنموا الفرص الهائلة التي يتم طرحها في إطار مرحلة التحول التي نعيشها".





