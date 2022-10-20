استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي غرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، استشهاد فتى فلسطيني من بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الفتى (16 عاما) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص إسرائيلي في البطن، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، الشهر الماضي.

بحسب إحصائيات فلسطينية، استشهد نحو 170 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري منهم أكثر من 110 في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط تصاعد في التوتر الميداني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.