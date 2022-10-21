وزير بوليفي سابق يعترف بجرمه في مخطط رشوة

ذكرت وزارة العدل البوليفية، اليوم الخميس، أن أرتورو كارلوس مورييو، وزير الداخلية السابق اعترف بجرمه في مؤامرة لغسل أموال رشاو تحصل عليها مقابل مساعدة شركة أمريكية على الفوز بعقد بقيمة 6ر5 مليون دولار لتقديم الغاز المسيل للدموع ومعدات أخرى غير فتاكة لوزارة الدفاع البوليفية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتلقى مورييو 532 ألف دولار على الأقل كرشاو من شركة يقع مقرها بفلوريدا واستغل النظام المالي الأمريكي مع معاونيه في المؤامرة لغسل العائدات من مخطط الرشوة، بحسب وزوارة العدل.

وأشارت وزارة العدل إلى أنه يواجه عقوبة السجن 10 سنوات بحد أقصى، لكن لم يتم تحديد موعد النطق بالحكم.