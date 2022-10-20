قديروف يلتقي بأسرى أوكرانيين ويطعمهم أطباقا شيشانية ويعدهم بالإفراج عنهم

التقى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بأسرى حرب أوكرانيين في غروزني، ووعدهم بالإفراج عنهم في المستقبل القريب.

قال قديروف في الفيديو مخاطبا الأسرى: "أنتم وقود للحرب، بينما هم جالسون في كييف، يتنزهون ويستمتعون. وما الذي تناضلون من أجله، من أجل ماذا؟ هذا ما قاتلت من أجله". ويرد أحد الأسرى: "ليس من أجل شيء".

ووفقا للقناة، فقد تم نقل الأسرى إلى الشيشان تحت حراسة بعد رحلة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية قام بها أبناء قديروف وبناته وأبناء أخيه.

وأمر بالاحتفاظ بهم ليس فقط بشكل إنساني، ولكن أيضا إكرام ضيافتهم، حيث تم إطعامهم أطباقا شيشانية، كما وعد قديروف أسرى الحرب بفرصة العودة إلى ديارهم في المستقبل.