 روسيا: استخدمنا أسلحة عالية الدقة لشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 20 أكتوبر 2022 4:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

روسيا: استخدمنا أسلحة عالية الدقة لشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 3:28 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 3:28 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أسلحة عالية الدقة لتنفيذ مزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالإضافة إلى أهداف عسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكفو: "تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

وأضاف أن روسيا نفذت هجمات في مناطق خاركيف ودونيتسك وخيرسون، موضحا أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل تقدمها في خيرسون، التي تسيطر عليها بصورة أساسية القوات الروسية.

وذكر أن الهجمات بالدبابات الروسية كبدت الجيش الأوكراني ووحدات كييف خسائر ثم تفرقت، موضحا أن القوات الروسية تتمركز في مواقعها.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك