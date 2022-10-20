روسيا: استخدمنا أسلحة عالية الدقة لشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أسلحة عالية الدقة لتنفيذ مزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالإضافة إلى أهداف عسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكفو: "تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

وأضاف أن روسيا نفذت هجمات في مناطق خاركيف ودونيتسك وخيرسون، موضحا أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل تقدمها في خيرسون، التي تسيطر عليها بصورة أساسية القوات الروسية.

وذكر أن الهجمات بالدبابات الروسية كبدت الجيش الأوكراني ووحدات كييف خسائر ثم تفرقت، موضحا أن القوات الروسية تتمركز في مواقعها.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.