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أكمل فريق فيتا كلوب الكونغولي عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد 2022 – 2023.

ونجح فيتا كلوب في تخطي عقبة كاديوجو البوركيني في الدور التمهيدي الثاني، وذلك بعدما تعادل الفريقان في دور الإياب بدون أهداف، لتتجه المباراة لركلات الترجيح والتي ابتسمت للفريق الكونغولي وحجز مقعدا في دور المجموعات.

وينضم فيتا كلوب إلى أندية صاحبة المستوى الرابع في تصنيف المتأهلين إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في منتصف نوفمبر المقبل، على أن تقام منافسات هذا الدور في فبراير 2023.

وجاء تصنيف الأندية كالتالي:

التصنيف الأول: «الأهلي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي، الوداد المغربي».

التصنيف الثاني: «صن داونز الجنوب إفريقي، الزمالك، بترو أتلتيكو الأنجولي، هورويا كوناكري الغيني».

التصنيف الثالث: «سيمبا التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، شبيبة القبائل الجزائري، الهلال السوداني».

التصنيف الرابع: «القطن الكاميرون، المريخ السوداني، فايبرز الأوغندي، فيتا كلوب الكونغولي».