فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من مبادرة صنايعية مصر

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، التي ينفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور هام من محاور التنمية المستدامة.

وأعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، عن فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من المبادرة خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2022، حيث تقبل المتدربون من سن 18 إلى 45 عامًا، للتدريب على إحدى حرف المبادرة، والتي تضم فنون الخزف، والخيامية، وأشغال نحاس (نقش ـ أركيت)، والحلي، والتطعيم بالصدف وقشرة الخشب.

ويتم التقديم من خلال مليء الاستمارة الخاصة بالمبادرة من خلال موقع صندوق التنمية الثقافية على اللينك التالي: https://www.cdf.gov.eg/?q=node/17348.

أو تقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة"، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

الجدير بالذكر أن التدريب يتم لمدة عام من خلال نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمقر المركز.

وشاركت أعمال المتدربين بالدفعات الثلاث بأبرز المعارض المعنية بالحرف التراثية، مثل: (تراثنا– ديارنا) والتي أقامتهما وزارة التجارة والصناعة.

وتعد مبادرة "صنايعية مصر" إحياءً لثروة تذخر بها البلاد من التراث اللامادي في مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهًا جديدًا لإقامة مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومي وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.