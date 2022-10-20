وزير الدفاع الإسرائيلي: لن أجري مفاوضات مع نتنياهو «تحت أي ظرف»

أكد وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، أنه لن يجري مفاوضات مع زعيم حزب "الليكود" المعارض بنيامين نتنياهو، تحت أي ظرف.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى جانتس، زعيم "المعسكر الوطني" قوله، إنه لن يجلس مع "نتنياهو" ولن يتفاوض معه تحت أي سنياريو، مُشيرًا إلى أنه يتوقع ذلك أيضًا من يائير لابيد، رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية وزعيم حزب "يش عتيد"، ورؤساء الأحزاب الأخرى التي شكلت الحكومة الائتلافية الحالية.

وأضاف "أتمنى ألا يشاركوا في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع نتنياهو عبر رجال الأعمال والأصدقاء والمقربين وغير ذلك".

ويعتزم نتنياهو، العودة إلى الحكم في انتخابات الكنيست المُقرر إجراؤها في أول نوفمبر. ومنح أحدث استطلاع أجرته القناة الـ 14 اليوم، نتنياهو 62 مقعدا في الكنيست كافية لتشكيل الحكومة.

وإذا عاد نتنياهو إلى الحكم فستضاف مدته الجديدة إلى 12 عامًا جعلته رئيس الوزراء الأطول حكمًا في تاريخ إسرائيل.