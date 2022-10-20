تحرير 27 مخالفة تموينية في مدن الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن شنها في إسنا والزينية والقرنة والطود حملات تموينية أسفرت عن تحرير 27 مخالفة.

وأوضحت المديرية أنه من بين هذه الممخالفات ضبط عدد 1 إثبات مبيعات وهمية لعدد 2915 رغيف، وضبط 2 عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد لتجار تموين إدارة تموين الطود، وضبط عدد 1 أرز ناقص الوزن 250 جرام في الكيلو وتم ضبط 50 كيلو.

وأضافت المديرية أنه تم ضبط 2 عدد غلق لمشروع جمعيتي في مواعيد العمل بدون عذر، كما تم ضبط عدد 11 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، وضبط عدد 4 عدم وجود شهادة صحية، وضبط 1 نقص وزن، ضبط 3 عدد خبز غير مطابق للمواصفات، ضبط 1 عدد عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وضبط 1 عدم إعطاء بون صرف.