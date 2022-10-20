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تحرير 27 مخالفة تموينية في مدن الأقصر

محمد راشد:
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 9:12 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 9:12 م

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن شنها في إسنا والزينية والقرنة والطود حملات تموينية أسفرت عن تحرير 27 مخالفة.

وأوضحت المديرية أنه من بين هذه الممخالفات ضبط عدد 1 إثبات مبيعات وهمية لعدد 2915 رغيف، وضبط 2 عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد لتجار تموين إدارة تموين الطود، وضبط عدد 1 أرز ناقص الوزن 250 جرام في الكيلو وتم ضبط 50 كيلو.

وأضافت المديرية أنه تم ضبط 2 عدد غلق لمشروع جمعيتي في مواعيد العمل بدون عذر، كما تم ضبط عدد 11 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، وضبط عدد 4 عدم وجود شهادة صحية، وضبط 1 نقص وزن، ضبط 3 عدد خبز غير مطابق للمواصفات، ضبط 1 عدد عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وضبط 1 عدم إعطاء بون صرف.

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