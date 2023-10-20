الأونروا: نحتاج 100 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا للاستجابة الإنسانية

نفى المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عدنان أبو حسنة؛ إقامة الوكالة الخيام للنازحين بمراكز جنوب قطاع غزة.

وقال في تصريحات لـ «العربية» مساء الجمعة، إن مركز إيواء معهد تدريب خان يونس يستوعب أكثر من 22 ألفا من النازحين، مشيرا إلى نصب بعض الجهات المحلية الخيام داخل المركز.

وأضاف أن الأوضاع الإنسانية داخل القطاع خطيرة للغاية، إذ لا يوجد أية إمكانيات إطلاقا، معقبا: «نحن بحاجة إلى إدخال 100 شاحنة مساعدات إنسانية على الأقل يوميا حتى نستطيع الاستجابة إلى الاحتياجات الإغاثية والإنسانية العاجلة».

وأشار إلى انقطاع إمدادات المياه وتوقف محطات تحلية المياه عن العمل جراء انقطاع الكهرباء إلى جانب التعطل التام لمحطات الصرف الصحي، فضلا عن نفاد كل من الوقود والطعام داخل المناطق الجنوبية التي زعمت إسرائيل أمانها.

ولفت إلى استمرار القصف والغارات الجوية على سكان القطاع وتزايد أعداد القتلى والجرحى مع مرور الوقت، مضيفا أن الغذاء والدواء والمياه ليست مقدرات عسكرية لمنع الجانب الإسرائيلي عبورها إلى القطاع، معقبا: «الطعام ينفد، ومن الممكن أن يموتوا جوعا وعطشا وتنتشر الأمراض».

وأعلن عن انتشار بعض الأمراض كالجدري في بعض مراكز الإيواء، قائلا: «عندما يخصص 4 دورات مياه لحوالي 5 آلاف فلسطيني، كيف يمكن أن تستوعب ذلك، العدد يصل إلى نصف مليون داخل مدارسنا، وهناك خارج المدارس تحوم عشرات آلاف من العائلات».