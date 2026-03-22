قائد الجيش الجزائري: عودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية يؤثر على سيادة الدول وخياراتها الوطنية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، "ضرورة إدراك حيثيات التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن"، مبرزا "تراجع مكانة المنظمات متعددة الأطراف، وتجاهل قواعد القانون الدولي، ما يؤثر على سيادة الدول وخياراتها الوطنية".

وترأس شنقريحة، اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع الوطني، في الجزائر العاصمة، مراسم حفل تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور قائد القوات البرية، وقادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني، ومسئولين عسكريين بارزين آخرين.

وأشار شنقريحة، ضمنيا، إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، عندما تطرق في كلمته إلى ما سماه "التحولات جيوسياسية المتسارعة والخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن".

واستطرد يقول إن هذه التحولات "تميزت بعودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية، وتراجع مكانة المنظمات متعددة الأطراف، وتجاهل قواعد القانون الدولي، مما يؤثر على سيادة الدول وخياراتها الوطنية".

وشدد شنقريحة على أنه "يتعين على الجميع رفع الوعي، باحترافية عالية واستباقية متبصرة، بالتحولات الجيوسياسية العميقة التي يعرفها العالم، خاصة ما تعلق بتداعياتها على دول الجنوب".