القاهرة الإخبارية: انتشار مكثف لقوافل طبية وإغاثية بين مدينتي رفح والشيخ زويد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك عشرات الشاحنات من المساعدات تتوافد على معبر رفح، تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.



وقالت القناة، في سلسلة أنباء عاجلة، مساء الجمعة، إن هناك انتشارا مكثفا لقوافل طبية وإغاثية بين مدينتي رفح والشيخ زويد، ذاكرة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جمع المساعدات الطبية عبر شاحنات مجهزة.



وأفادت بأن هناك جهودا مكثفة ممن الهلال الأحمر المصري لتيسير دخول المساعدات، موضحة أن أولويات دخول معبر رفح تتركز على المساعدات الطبية الطارئة.



وظهر الجمعة، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤتمرا صحفيا أمام بوابة معبر رفح، شدد خلاله على ضرورة إدخال المساعدات للقطاع.



وقال جوتيريش، إنه من الصعب أن يتواجد أحد أمام معبر رفح إلا ويكون القلب محطما، وذلك في إشارة إلى التضامن مع الفلسطينيين والحاجة الماسة لوصول المساعدات إليهم.



وتابع: «لا يوجد (لمواطني غزة) المياه ولا الطعام ولا الدواء ولا الوقود.. وهم تحت النيران ويحتاجون كل شيء للنجاة».



وأشار إلى جاهزية الكثير من الشاحنات المحملة بالمياه والوقود والطعام والدواء، وهي الأمور التي يحتاجها الفلسطينيون، ونوه بأن هذه المساعدات تمثل خط الحياة، وهي الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في قطاع غزة.