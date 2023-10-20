تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

الجدة والطفل والبعوضة

تأليف: بنغ يى

ترجمة: دعاء عبدالعزيز

مجموعة بيت الحكمة للثقافة

2023

سلسلة من القصص الخيالية، يخوض فيها شيا دان دان، العفريت الصغير الذى يبلغ من العمر 900 عام، رحلات ومغامرات مثيرة وممتعة فى عالمه السحرى الواسع، عالم من الخيال يتحول فيه البشر إلى أقلام رصاص أو دبابيس أو حتى قطط بأجنحة كبيرة، تدور أحداث هذه الحكايات بين البشر وأشخاص من العالم السحرى ويتألقون فى صنع البهجة والأفكار الإيجابية والحث على التفكير والإبداع، حيث دومًا هناك فرصة لتحقيق المعجزات.

يلجأ البطل شيا دان دان إلى الصدق والإخلاص وبراءة الأطفال لينير حياة البشر، ويدفئ زهرة الجدة الصفراء، والدب الجد والكثير الكثير من الأشخاص. ويسافر بين عالم البشر والعالم السحرى، فيكتشف الجمال ويرى نفسه ويغمر قلبه الخيال والتعلُّم والفكاهة.

هو أنت

رشا زيدان

الكرمة للنشر

2020

«اختياراتك لحياتك هى فعلًا صحيحة ولكن هناك اختيارات أخرى صحيحة أيضًا... بدائل قد تكون أنسب بحسب الوقت والظروف... فهل ستختارين أن تكملى طريقك بنفس الاختيارات الآمنة التى سكنتى إليها وتعودتى آلامها أم سوف تختارين اختيارات أخرى بها قدر من المغامرة؟»

فى هذا الجزء الثالث والأخير من «ثلاثية روح» تقف روح عند مفترق طرق، وأصبح لزامًا عليها الاختيار بين ثلاثة رجال مختلفين أشد الاختلاف – بل هم ثلاث طرق وثلاث مغامرات متباينة. فأيها ستختار؟ وماذا سيحدث لها فى رحلتها؟ وأى تجارب روحية جديدة عليها أن تمر بها؟

أنا من جديد

نهلة الجواهرجى

الدار المصرية اللبنانية

2023

«الحوائط تهتزّ من حولى. تارة أراها حوائط غرفة نومى وتارة أخرى حوائط الكهف. جسدى يؤلمنى، أرتجف بشدة.. تتخبّط أسنانى ببعضها.. أشعر بعطش شديد.. أرتعش بعنف كالذى أصابته صرعة، لا أرى جيدا.. أشعر أننى أتجوّل داخل جسدي… نبضى ضعيف لا أشعر به»، فى داخل كل منا عالم خاص لا يعلمه إلا صاحبه. وبالرغم من عدم ظهوره، فإنه يؤثر كثيرًا علينا وعلى قراراتنا ورؤيتنا للحياة.

بطلة الرواية تقرر اكتشاف هذا العالم الغامض بداخلها وتواجه نفسها الحقيقية لكى تكتشف أن أصعب مواجهة هى مواجهة النفس.