أطباء قنا يشاركون في مظاهرات دعم الفلسطينيين وتأييد الرئيس في حماية الأمن القومي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا وأعضاء مجلس النقابة، الآلاف من أبناء محافظة قنا من مختلف أطياف المجتمع القنائي والأحزاب والنقابات العمالية والنقابات المهنية بميدان الساعة بمدينة قنا، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بمجاز الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بقطاع غزة، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع القرارات التي تحمي الأمن القومي المصري.

وشارك من أعضاء مجلس النقابة الدكتور الدكتور محمود عويس والدكتور حيدر عبد الحميد والدكتور محمود عبد المولي والدكتور عبد العزيز طايع.

ورفع المتظاهرون العلم المصري والعلم الفلسطيني مرددين الهتافات المناهضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والوحشي علي قطاع غزة وقتل الأبرياء من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد نقيب أطباء قنا، كامل الدعم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري.