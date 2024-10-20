3 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم جباليا

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان لوكالة «وفا»، إن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

وتواصل قوات الاحتلال، على مدار الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، قصف مخيم وبلدة جباليا ومحيطيهما بشكل عنيف ومكثف.

وفي السادس من أكتوبر الجاري، بدأت قوات الاحتلال بعدوان بري شمال قطاع غزة، وحاصرت المنطقة بأكملها ومنعت إدخال إمدادات الماء والغذاء والدواء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,519 مواطنا، وإصابة 99,637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.