كوشنر: على إسرائيل مساعدة الفلسطينيين كي تندمج في الشرق الأوسط

رأى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد المبعوثين المشاركين في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، أن إسرائيل عليها إيجاد وسيلة لمساعدة الفلسطينيين، في إطار سعيها للاندماج في محيطها الإقليمي بعد انتهاء الحرب في غزة.

وقال كوشنر في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس نيوز": "الرسالة الرئيسية التي حاولنا إيصالها إلى المسؤولين الإسرائيليين، الآن بعد انتهاء الحرب، هي أنه إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل في الشرق الأوسط، فعليكم إيجاد وسيلة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار وتحسين أوضاعه"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأُجري اللقاء قبل الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة الأحد، وقبل وصول كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل الاثنين.

وقال كوشنر الذي ساهم خلال الولاية الأولى لترامب في إبرام اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، إن الوضع يبقى صعبا جدا.

وأضاف: «حماس تفعل حاليا ما هو متوقّع من منظمة إرهابية، أي محاولة إعادة تنظيم صفوفها واستعادة مواقعها».

ورأى المبعوث الأمريكي أنه إذا ظهرت بدائل قابلة للاستمرار، فإن حماس ستفشل ولن تشكّل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل.

وعن احتمال قيام دولة فلسطينية، قال كوشنر إن كلمة دولة تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، مشيرا إلى أن "الوقت ما زال مبكرا".

وأضاف: "ما نركّز عليه حاليا هو إيجاد وضع مشترك للأمن والفرص الاقتصادية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يتيح لهم العيش بسلام جنبا إلى جنب وبشكل مستدام".