رئيس البرلمان العربي: ندعم جهود سلطنة عمان في خدمة مصالح الشعب العربي

أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالموقف الثابت والراسخ لسلطنة عمان تجاه دعم العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلطان هيثم بن طارق، لا يدخر جهدًا من أجل العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال رؤية استراتيجية ثاقبة في التعامل مع كافة التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء اليماحي، خالد المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان بجنيف، وذلك في إطار المشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات اللجان المصاحبة، التي تستضيفها مدينة جنيف بسويسرا.

كما أشاد اليماحي بالدبلوماسية البرلمانية الرشيدة التي ينتهجها مجلس الشورى بسلطنة عمان بقيادة المعولي ودوره الكبير في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتنسيق المواقف العربية في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشددًا على أن البرلمان العربي حريص على تعزيز وتيرة التعاون مع مجلس الشورى العماني، وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني فضلًا عن التعاون في بناء القدرات والكفاءات البرلمانية من خلال برامج تدريبية مشتركة.

وشدد اليماحي على أن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن ومزيد من التعاون على كافة المستويات، مشددًا على أن البرلمان العربي يدعم بشكل تام الجهود التي تقوم بها سلطنة عمان في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، أثنى المعولي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، مؤكدًا أنه يمثل كافة البرلمانيين العرب ويتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، مضيفًا أن البرلمان العربي يقوم بدور مهم ومحوري في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وشدد المعولي على أن مجلس الشورى بسلطنة عمان يدعم الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي، ويعرب عن حرصه الشديد على تعزيز وتيرة التعاون معه على كافة المستويات، لما فيه مصلحة الشعب العربي الكبير، والذي يعول كثيرًا على البرلمانيين العرب في الدفاع عن قضاياه وخدمة مصالحه.