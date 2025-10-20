جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد حكم الإعدام شنقا بحق قاتل جاره بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وبإجماع آراء أعضائها، حكمها بتأييد حكم أول درجة في القضية رقم 18305 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2024، بمعاقبة كهربائي بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بقتل جاره.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل جاره المجني عليه إبراهيم فتوح، إثر خلافات سابقة بينهما.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكينًا)، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، محدثًا إصابته الواردة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيق.