 ضبط 4 أطنان سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 11:59 م القاهرة
ضبط 4 أطنان سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:43 م

قالت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم شن حملة تموينية على أسواق مدينة الضبعة، أسفرت عن ضبط 4 أطنان من السولار المدعّم قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط مستودعات تقوم ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم ضبط مستودعين بوتاجاز قاما ببيع الأسطوانات داخل المستودع بزيادة 20 جنيهًا عن السعر الرسمي، بالرغم من التنبيه عليهم بالالتزام بالتسعيرة المقررة، كما تم ضبط موزع أسطوانات لقيامه ببيع الأسطوانة بمبلغ 260 جنيهًا.

فيما تم تحرير محاضر لتجار تموين لعدم ممارستهم النشاط على الوجه المعتاد، وذلك بقرية جلالة ومدينة الضبعة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدد من المخابز لعدم ممارستهم النشاط بالشكل المطلوب.

وأكدت أنه تم التحفظ على كميات السولار التي تم ضبطها، وتحرير محاضر للمخالفين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

