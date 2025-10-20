الأهلي يهنئ المغرب بالتتويج التاريخي بكأس العالم للشباب

تقدَّم النادي الأهلي ، برئاسة مجلس إدارته وأعضائه وجماهيره، بأسمى عبارات التهاني إلى الأشقاء في المملكة المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب للشباب بالتتويج ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة.

وأشاد الأهلي في بيانه بالفوز الذي اعتبره «إنجازاً عربياً مشرفاً» يجسد التطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية، مؤكداً أن هذا التتويج هو مصدر فخر وسعادة لكل الجماهير العربية.

واختتم النادي بيانه متمنياً لمنتخب المغرب وقياداته الكروية مزيداً من التقدم والازدهار، معرباً عن اعتزازه بما يقدمه الأشقاء من نجاحات ترفع راية الكرة العربية في المحافل العالمية.