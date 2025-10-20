جيش الاحتلال يعلن بدء تدريب عسكري على طول الحدود مع لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء تدريب عسكري واسع على طول الحدود مع لبنان، يستمر حتى الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان: "يبدأ اليوم تمرين عسكري واسع في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم وحتى الخميس، على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية".

وأضاف أنه خلال التمرين سيتم التدرب على التعاون متعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية.

وأشار البيان إلى أنه "خلال التمرين ستسمع أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة للعدو ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الجيش".

وذكر أن التمرين مخطط له مسبقًا في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش للعام الجاري 2025.