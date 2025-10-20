وزير الري: جارٍ إحلال وتجديد 522 منشأ مائيا متنوعا

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إنه جارٍ إحلال وتجديد 522 منشأ متنوع ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية.

وأوضح سويلم، في بيان لوزارة الري الاثنين، أن المشروع يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا التصرفات بديلًا عن المناسيب ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

وأشار إلى إنشاء قاعدة بيانات المنشآت المائية شملت ٥٤ ألف منشأ مائي؛ بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت.

وفي هذا الصدد، تلقى وزير الري تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت ١٨%.

وأشار التقرير إلى انتهاء أعمال الستائر المعدنية وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الحوائط الساندة بالبر الأيمن للتجهيز لأعمال تنفيذ تحويلة المياه، والبدء بأعمال الصيانة الخاصة بالقنطرة القديمة للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع.

ووجه الدكتور هاني سويلم بمراعاة المعايير والمواصفات كافة المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.

كما وجه بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها حوالي ١٥٠ عاما.



