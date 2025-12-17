نتنياهو يعلن المصادقة على صفقة الغاز مع مصر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على صفقة الغاز مع مصر، واصفًا إياها بأنها «أكبر صفقة غاز» في تاريخ إسرائيل، وفقًا لوكالة رويترز.

وذكر نتنياهو أن الصفقة أُبرمت بعد ضمان المصالح الوطنية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن شركة شيفرون ستشارك في الصفقة، على أن يُعاد استثمار أرباحها في البنية التحتية للغاز الطبيعي في إسرائيل.

وكانت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية قد وقّعت الاتفاق قبل أشهر، والذي يقضي بتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع رفع الكميات المصدَّرة من 4.5 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 12 مليار متر مكعب.