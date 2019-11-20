أردوغان: أبلغت ترامب أن تركيا لن تتخلى عن منظومة إس-400 الروسية

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثاتهما في واشنطن الأسبوع الماضي بأن أنقرة لن تتخلى عن منظومة الدفاع الصاروخي (إس-400) التي اشترتها هذا العام من روسيا على الرغم من احتجاج واشنطن شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

ويحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول شراء تركيا المنظومة إس-400 التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لطائراتها إف-35 المقاتلة.

وردا على ذلك، علقت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة التي كانت قد تعاقدت على شرائها وحذرت من احتمال فرض عقوبات بسبب الصفقة.

وفي الأسبوع الماضي اجتمع أردوغان وترامب في البيت الأبيض للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين بلديهما ابتداء من المنظومة إس-400 وانتهاء بالسياسة المتبعة في سوريا. وخلال المحادثات حث ترامب نظيره التركي على التخلي عن المنظومة إس-400 والحصول بدلا منها على منظومات الصواريخ الأمريكية باتريوت.

ومع ذلك قال أردوغان يوم الثلاثاء إنه أبلغ ترامب خلال المحادثات بأن تركيا لن تتخلى عن الصواريخ إس-400.

وقال أردوغان خلال حديثه إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان ”اتفقنا على السعي لحلول لقضية إس-400. شرحت لترامب مرة أخرى كيف وصلنا إلى مرحلة شراء الصواريخ إس-400“. وأضاف ”أبلغته بأننا لا يمكن أن نتخلى عن الصواريخ إس-400 وأن تركيا لن تتراجع“.

وتابع أنه أبلغ ترامب كذلك أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على ”موقفها المتصلب“ بشأن طائرات إف-35، فإن تركيا ستسعى للحصول على بدائل للوفاء باحتياجاتها الدفاعية على الأمد المتوسط.