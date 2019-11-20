البنتاجون: التوغل التركي في سوريا يساعد بعودة «داعش»

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، أن قرار تركيا بشن عمليات عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي اللاحق من سوريا، سمح لتنظيم "داعش" الإرهابي، بإعادة بناء نفسه وتدعيم قدراته على شن هجمات في الخارج،

وقال جلين فاين، نائب المفتش العام الرئيسي في البنتاجون في مقدمة التقرير: "استغل تنظيم داعش التوغل التركي والانسحاب الأمريكي من مناطق شمال سوريا، لإعادة بناء قدراته وموارده سواء داخل سوريا على المدى القصير ودوليا على المدى الأطول"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف فاين أن "انسحاب القوات الأمريكية "من سوريا" أثر أيضا على القتال ضد داعش، الذي لا يزال تهديدا في المنطقة والعالم".

وفيما يتعلق بالقوات التي يقودها الأكراد، قال فاين: "مع تراجع عمليات (قوات سوريا الديمقراطية) والقوات الأمريكية ضد داعش في سوريا، فإن التنظيم على الأغلب يستغل انخفاض الضغوط التي تفرضها عمليات مكافحة الإرهاب لإعادة تشكيل عملياته وتوسيع قدرته على شن هجمات تتجاوز الحدود (في سوريا)".