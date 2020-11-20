روسيا: الزيادة اليومية للإصابات بكورونا تتجاوز 24 ألفا

أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 24318 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى مليونين و39923.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن عدد الوفيات وصل إلى 35311 بعد تسجيل 461 حالة وفاة اليوم بعد الرقم القياسي 463 أمس الخميس.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 24758 مريضا بكوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و551414 شخصا، مع بقاء 453201 حالة نشطة.

وسجلت مدينتا موسكو وبطرسبورج زيادات قياسية في الإصابات وحالات الشفاء أيضا، حيث اعلنت العاصمة الروسية عن 6902 إصابة جديدة مع 77 حالة وفاة، وشفاء 5836 من المرضى، في حين أعلنت بطرسبورج عن تسجيل 2394 إصابة و63 وفاة و1229 حالة شفاء.