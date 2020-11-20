عرضت فضائية «euronews» عربية، مساء الجمعة، فيديو يرصد مشاهد من اشتباكات وقعت في محافظة أبين شرق زنجبار، بين القوات المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والقوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.



وحسبما ذكره موقع «euronews» الإخباري، اشتدت الاشتباكات، الجمعة، بين القوات المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والقوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الإمارات، في شرق زنجبار، حيث تدور معركة حاسمة للسيطرة على عاصمة محافظة أبين الإدارية.



وقتل ما لا يقل عن 50 مقاتلاً من الجيش اليمني والقوات الانتقالية وجرح نحو 80 خلال الأيام الأخيرة، حيث دارت معارك ضارية في المناطق المحيطة بالطيرية الواقعة في الشمال الشرقي لزنجبار.



وتقول مصادر أمنية وعسكرية، إن اشتباكات عنيفة تقع بين الطرفين استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة بعدما خرقت الهدنة التي تمّ التوافق عليها برعاية سعودية.



واشتعلت المعارك مجددًا بعد فشل السعودية بإقناع طرفي النزاع بالعمل ببنود اتفاق الرياض الذي مضى على التوقيع عليه أكثر من سنة، وتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.