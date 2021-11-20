عقيلة صالح بعد ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية: المصالحة أولويتي

قدّم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال صالح في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم السبت، إنّه سيركز على المصالحة الوطنية كأولوية حال فوزي بانتخابات الرئاسة.

وأضاف أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، مشدّدًا على أنّ قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينيين.

وفي وقت سابق، أكد صالح احترامه للإعلان الدستوري الذي هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعا، ضمان استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء.

وشدد على أنه يعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره وواجبا شرعيا وأساسا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء.